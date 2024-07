Emma Marrone: “Non c’è nessun Photoshop, il mio corpo fa come gli pare”

Emma Marrone per le belle fotografie pubblicate,durante il suo breve soggiorno di relax in Costiera Amalfitana,

ha ricevuto, come spesso le accade, diversi commenti da parte dei fan.

Qualcuno le ha scritto: “Meravigliosa sirena”, una fan ha scritto che la cantante appare in gran forma, per poi chiederle: “Sei dimagrita una cifra! Svelami il tuo segreto”? E a questo commento Emma ha deciso di rispondere in prima persona: “Ho cambiato la cura ormonale, quindi il mio corpo è in balia degli sbalzi degli ormoni impazziti. Ci sono giornate dove mi sveglio gonfissima (e la vita stressante in tour sempre in viaggio non aiuta) e giorni in cui sono molto molto asciutta. Non c’è nessun Photoshop. semplicemente il mio corpo fa un po’ come c…o gli pare e tante tante donne possono capirmi! Tutto qua, nessun segreto”. Vera, leggera (ma non vuota, anzi è piena di contenuti ed è in gambissima), ispirata (sta vivendo una nuova, creativa e magica fase artistica), bellissima (fuori e dentro), tra la gente (non sta zitta di fronte alle ingiustizie), sincera, schietta e diretta: Emma Marrone è il bello (e il buono) della Pop Musica italiana.

Stefano Mauri