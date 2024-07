Il ritorno di Max Pezzali e dei nostri anni d’oro

Max Pezzali è un mito senza tempo, con la sua musica attraversa, ha attraversato e attraverserà diverse generazioni. Il suo tour estivo 2024, in vari stadi italiani, non solo ha fatto registrare il tutto esaurito, ma ha soprattutto emozionato, ricordando ciò che siamo stati, esaltando la provincia italiana, poiché la musica di Max, in fondo siamo noi, come, recentemente, hanno scritto sul quotidiano La Repubblica: … “Alla fine è semplice: gli anni d’oro del grande Real sono quelli là, ma anche questi. E gli anni d’oro di Max Pezzali, idem. O almeno se la sta passando da dio, a 57 anni suonati e cantati, con Max Forever, primo tour negli stadi, un pugno di date e 400 mila spettatori”. Già, ma come era quel periodo secondo il diretto interessato, vale a dire Mister 883? “Gli anni Novanta, che sono quelli che celebriamo, hanno avuto come punto liberatorio il fatto che potevi essere pop e fare il pop. C’erano anche grandi speranze, il Muro caduto, mi ricordo a Palermo una immensa manifestazione contro la mafia con dentro giovani e meno giovani”.

Eh già gli anni d’oro di Max Pezzali cantati nelle sue canzoni alla fine sono i nostri. Ed è anche per questo forse che il cantautore pavese riempie gli stadi. E per il mese di dicembre e gennaio, Pezzali ha annunciato date al Forum di Assago a Milano. E alcune sono già Sold Out.

Stefano Mauri