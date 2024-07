Chiara Ferragni in “Taxi sulla luna” con Tony Effe? E che male ci sarebbe

Se Fedez, ecco, si è già lanciato in nuove, diverse frequentazioni dopo la fine del suo matrimonio con l’imprenditrice digitale più famosa d’Italia, la sua futura ex moglie, mah… potrebbe non essere rimasta a guardare. E fa bene, che doveva fare la Ferragni, piangersi addosso? Eh già… il gossip è esploso in queste ore a partire da un post, firmato dal sito più informato sui fatti del mondo, Dagospia.

Ebbene, secondo lo spazio firmato da Roberto D’Agostino, nella serata dello scorso mercoledì 10 luglio, Chiara da Cremona era a cena, in un noto ristorante di Milano, con la mamma manager Marina Di Guardo (rientrata la presunta maretta, tra madre e figlia, per il cuore, agitato, tormentato e appassionato, appunto della figliola, ndr), quando a un certo punto, nel locale sarebbe entrato il cantante Tony Effe, salutato molto calorosamente dalla meravigliosa, bellissima, in formissima Chiara Ferragni, la quale, mah, forse non aspettava altro che, per giocare con la canzone di Tony ed Emma Marrone della scorsa esatte, di prendere un “Taxi sulla luna”, no? I fu Ferragnez, oggi FerragnEx, in questa prima estate da single, beh hanno i cuori agitati.

Stefano Mauri