(Brava) Belen Rodriguez: “Fa male vedere il tanto odio contro Chiara Ferragni”

Belen Rodriguez ospite del BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, è tornata a parlare di odio social: “Mi dispiace notare che l’80% di questi arrivino dalle donne. È una cosa che non comprendo e non comprenderò mai ma, in qualche modo, ci ho fatto pace”. La conduttrice argentina ha parlato anche di Chiara Ferragni, cosa che aveva già fatto in passato, esprimendole supporto: “Penso, per esempio, a quello che è capitato a Chiara Ferragni… Indipendentemente dal fatto in sé e considerando che se sbagli è giusto pagare nelle sedi competenti, vedere tutto l’odio e le cattiverie che le sono arrivate fa male. Ci vuole più solidarietà, ci vuole più comprensione, e meno giudizio. In generale, cerco di immedesimarmi nelle persone che criticano, perché è evidente che abbiano passato qualcosa di brutto per comportarsi in quella maniera”.



Così parlò Belen Rodriguez e non ha tutti i torti.

Stefano Mauri