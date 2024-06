Emma Marrone, Femme Fatale della musica italiana sposta pure le transenne per la sua gente

Tanti, tantissimi fan, nei giorni scorsi, sono rimasti assiepati per ore accanto al backstage di Rds Summer Festival, di tappa a Senigallia – per salutare Emma Marrone, tra gli artisti, più acclamati, protagonisti della serata. E la cantante: vera, inclusiva, sempre tra e per la gente, è uscita dal camerino ed è andata incontro al suo pubblico: “C’è una bambina, devo andare”… ha detto al suo staff, che l’ha seguita fino a fuori. “Ciao, come state?”… ha chiesto ai fan, chiamando la bimba che l’aveva salutata poco prima, al momento del suo arrivo sotto al palco.

E fu così che Emma Marrone, meravigliosa, di peso ha spostato le transenne per andare incontro ai suoi estimatori, ed è andata in mezzo a loro, chiacchierando tranquillamente, concedendo foto e autografi a tutti. E abbracciando la piccola fan, felicissima di aver incontrato la sua cantante preferita. Intanto, la protagonista dei pezzoni “Apnea” e “Femme Fatale”, va fortissimo pure col brano, “Ho Voglia di Te”, pezzone, come racconta il suo autore Jvli (Julien Boverod): “Nato a fine marzo, dopo il periodo di Sanremo, quando mi sono trovato in studio con Paolo Antonacci (paroliere della canzone, ndr) e Olly (Federico Olivieri, ndr), ed è nata in un pomeriggio. L’ho fatta sentire ad Emma perché mi sembrava perfetto per lei, dopo ‘Apnea’ e ‘Femme Fatale’ abbiamo instaurato un rapporto fantastico e questo brano ne è il coronamento. Olly poi, chi meglio di lui poteva accompagnarmi in questa nuova esperienza”.

Stefano Mauri