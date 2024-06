Wanda Nara, sensualissima e … come mamma l’ha fatta, lancia “Ibiza”. E i social esplodono

Wanda Nara ha “spaccato” Instagram, come racconta La gazzetta dello Sport On Line, con la pubblicazione del video clip della sua nuova canzone, Ibiza. Nel filmato si vede un breve spezzone in cui la moglie del calciatore Mauro Icardi (nonché sua procuratrice) appare completamente senza vestiti, come mamma l’ha fatta, comodamente sdraiata in un prato verde.

La showgirl argentina ha accompagnato la pubblicazione con questa didascalia: “Abbiamo registrato questa canzone l’anno scorso pensando a questa estate europea e si chiama Ibiza. Wanda x negro dub. Prossimamente”. Poi ha aggiunto, rivolgendosi al compagno: “Ti piace copiarmi amore mio?”. E il marito, l’ex calciatore dell’Inter Mauro Icardi, tra i primi a commentare ha scritto: “Ho già perso”, in risposta al testo della canzone in cui la 37enne canta “Chi si innamora perde”. Ad aprile scorso la coppia aveva lanciato una canzone insieme dal titolo Amor verdadero, che va ad aggiungersi agli altri brani cantati dall’ex vincitrice di Ballando con le stelle. Comunque è un vero peccato che un bomber come Maurito non giochi in Italia, no?

Stefano Mauri