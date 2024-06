Chiara Ferragni, rinata e felice: “Sto tornando a essere me stessa. Ho nuova energia”

“Ciao guys”… Così, con il suo consueto saluto, Chiara Ferragni finalmente è tornata a parlare ai suoi follower mentre impazza il gossip sui nuovi, presunti, flirt dei FerragnEx. Se tra Fedez e la modella 20enne Garance Authie la storia sembra essere più che confermata, viste anche le foto del settimanale Chi, tra la Ferragni e Tony Effe ci sarebbe stata invece per il momento solo una cena con altre persone. E Chiara da Cremona, intendiamoci, fa bene a mangiare e ad uscire con chi vuole.

Quindi nelle scorse ore la Ferragni (sempre più bella, luminosa, viva, frizzante, rifiorita) ha deciso di tornare a comunicare via social, ecco cosa ha detto: “Sono in ufficio, è passato un po’ da quando vi ho parlato e ho pensato che fosse il momento di fare una story e parlare con voi. Ultimamente ho una nuova energia e per questo devo ringraziare voi per tutti i commenti e per essere sempre stati al mio fianco. Sto lavorando molto su me stessa in questo momento della mia vita. Ne ho passate tante, come probabilmente tutti voi avrete visto, ma adesso sento che sto tornando a essere me stessa e questa è la migliore sensazione al mondo”.

Stefano Mauri