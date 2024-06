Alessia Marcuzzi, sensualmagica accende il web in costume. E se Carlo Conti la invitasse a Sanremo?

Alessia Marcuzzi, letteralmente ha fatto il botto, per la serie: clamoroso su Instagram. Che ha fatto la presentatrice bella, sensuale, lanciata e magica? Ha pubblicato un video, sexy, in costume via social. E il web si è acceso d’estate. Solo nelle prime ore dopo la pubblicazione, il post ha raccolto quasi 3000 commenti, alcuni molto divertenti. Aurora Leone dei The Jackal, ad esempio, come riportando quelli di Rds ha scritto: “Come mi sento dopo un giorno senza carboidrati”. “È il marrone che slancia”, ha scritto ironico Frankie Hi-Nrg.

E questi, sono solo alcuni dei moltissimi messaggi generati dal breve video: Alessia, che lo scorso novembre ha compiuto 51 anni, ha un fisico che fa invidia alle giovanissime. Ergo: “E le ventenni mute”, acutamente ha scritto un follower raccogliendo moltissimi like. Alessia sta ricaricando le batterie in vista della prossima stagione televisiva. Al momento, non ci sono ancora informazioni chiare su quando la rivedremo in tv, ma pare che Alessia condurrà un nuovo format previsto per l’autunno. Udite, udite… gli addetti ai lavori non escludono che, dopo l’esperienza ai David di Donatello, potrebbe accompagnare Carlo Conti sul palco dell’Ariston durante il prossimo Sanremo. E Alessia, il Festival lo merita, no?

Stefano Mauri