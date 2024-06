Chiara Ferragni si affida alla mamma Marina Di Guardo per arginare la crisi

Marina Di Guardo, scrittrice ed esperta di moda, scende in campo (Chapeau) in prima persona per gestire la crisi che ha investito la figlia Chiara Ferragni a seguito del caso Balocco. Si’ saggiamente l’influencer di Cremona ha deciso di mettere la madre Marina a capo della sua holding per cercare di rilanciare il marchio e fare ordine all’interno delle sue società. Una scelta interna mirata a tenere tutto in famiglia. A rivelarlo è il Corriere della Sera: “Marina Di Guardo entra nella gestione del gruppo con ampi poteri. Un pacchetto di ampie deleghe le è stato attribuito formalmente con un atto notarile alla fine della scorsa settimana”.



Non si tratta dunque dei soliti rumor. Chiara ha deciso di andare oltre l’era Fabio Maria Damato – anche lui al centro dell’inchiesta sul Pandoro Gate – e coinvolgere donna di cui si fida di più, sua madre. “Entra in affari con la figlia per gestire la crisi, un ruolo che scalza Damato”, riferisce il quotidiano ma in realtà il general manager milanese sembrava essere già stato commissariato da tempo dall’imprenditrice digitale ben prima di questa mossa. Con l’entrata in società della madre Chiara Ferragni punta inoltre a gestire in maniera più oculata le finanze e le collaborazioni delle società, ma soprattutto a supervisionare l’andamento delle attività e il rispetto delle regole oltre che alla tutela della reputazione aziendale attraverso l’occhio attento della mamma.

Stefano Mauri