Fedez? La sa lunga, le canta a Chiara Ferragni con Sexy Shop e nega poi ogni riferimento

Quindi Fedez ed Emis Killa hanno chiamato a raccolta amici e colleghi per un mega party al Super Club di Milano per festeggiare l’uscita del singolo “Sexy Shop”. Ricordate? Ancora ancora prima di uscire il brano aveva destato scalpore perché diversi versi dei Fedez sembravano diretti, senza esclusioni di colpi, all’ex compagna Chiara Ferragni. “Sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio” e ancora “è una vita in salita, una storia infinita, che poi è finita, ho male alle dita. Perché farci del male, è una fede nuziale con il foro d’uscita”.

Ma durante il party, il rapper ha fattouna precisazione, al fianco al collega di duetto Emis Killa, riguardo il brano: “Per me mia moglie è la madre dei miei figli e quindi mi dispiace non aver accontentato”, riferendosi alle persone che hanno pensato al dissing contro Chiara Ferragni.

Insomma Fedez la sa lunga e fa il furbo, poiché l’amore non si fa nel Sexy Shop, ma il business viaggia pure sui dico e non dico, no?

Stefano Mauri