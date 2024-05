Emma Marrone, “Femme Fatale” Pop, della musica che piace è rimasta la stessa ragazza che andava ai concerti

“Ero andata a vedere i Depeche Mode con i miei migliori amici..Ore e ore di fila per accaparrarci i posti sotto palco, le nottate in tenda perché non potevamo permetterci l’albergo ..una polaroid e basta, per ricordaci di questa impresa straordinaria!Anni e anni sotto i palchi dei miei artisti del cuore …E oggi sul palco ci sono io .. grata e onorata per tutte le persone che si muovono da ogni dove per venire a sentirmi.Ci tenevo a condividere questo pensiero con voi … Sappiate che non do nulla per scontato.Il vostro amore muove la mia musica da sempre! Grazie perché voi siete la mia casa”.

Così, a commento di una sua fotografia, di quando era ragazza da tempi di concerto, postò via social Emma Marrone. La sua carriera è esplosa nel 2010 con la vittoria ad Amici, oggi sta vivendo una nuova vena artistica , con Emma in versione pop dance coi suoi ultimi brani, due successioni: “Apnea” e “Femme fatale”. E la Regina del Pop fa musica con la stessa passione di quando, da giovane, andava per concerti. Chapeau.

Stefano Mauri