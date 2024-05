Nicolò Fagioli, il tuttocampista che può accendere la Juventus di Thiago Motta e l’Italia

Dopo una lunga squalifica per il caso scommesse, Nicolò Fagioli è tornato in campo per gli ultimi minuti di campionato con la Juventus e ha ricevuto anche la chiamata nei pre-convocati per Euro 2024 dal ct della nazionale, Luciano Spalletti. Una ripartenza importante per la giovane carriera del centrocampista classe 2001 che ha ricevuto parole al miele dall’ex tecnico della Juventus, mister Massimiliano Allegri, suo ex allenatore, intervenuto in video collegamento durante la conferenza stampa di presentazione della nuova campagna “Informateen” in corso al Coni, riferendosi al caso scommesse che ha coinvolto il centrocampista bianconero, ha parlato così: “Nicolò insieme alla Federazione ha fatto un percorso importante. Ne sta uscendo nel modo migliore, ha capito che può essere un esempio per il futuro degli altri ragazzi”. Fagioli invece, alla gazzetta dello Sport ha detto tante cose toccanti. Ecco uno stralcio della sua intervista: “Lotto ogni giorno contro i demoni. Stavolta ce la farò. Ho perso completamente il controllo di me stesso nel gennaio 2023. Giocavo male, mi allenavo peggio. Il tornado, che mi ha sbattuto con le spalle al muro, mi ha costretto a diventare adulto o comunque più responsabile. Ho iniziato una terapia psicologica con il professor Jarre. Sto guardandomi dentro per cercare le ragioni, per capire perché non avessi antidoti al vuoto e alla noia. Mi è dispiaciuto che certi giornali abbiano de- scritto me e Tonali come due demoni. Io ho fatto male solo a me stesso. Non ho truccato partite, non ho condizionato risultati. La società ed i compagni mi hanno mostrato grande fiducia.” Così parlò Nicolò Fagioli, futuro, straordinario protagonista del centrocampo juventino (con Koopmeiners) della Juventus di Thiago Motta.

Stefano Mauri