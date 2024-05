Chiara Ferragni si commuove con le canzoni romantiche. Fedez canta “Sexy shop” con Emis Killa

Chiara Ferragni in lacrime su TikTok? L’influencer di Cremona si è ripresa e postata in un video in cui piange, ma le lacrime non sembrerebbero essere dovute alle conseguenze del pandoro gate e alla rottura con Fedez. A toccare il cuore di Chiara Ferragni, invece, è un video che le ha scatenato un turbinio di emozioni.

Perchè la Ferragni si è mostrata mentre piangeva? Si è commossa, romantica e fragile, guardando un video musicale di Coez con la sua canzone “Le parole più grandi”. Il seguente invece è un passo della nuova canzone dell’ex marito di Chiara: “L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un b……o, ma per te io non cambio”. Già così canta, canterà e ha cantato Fedez nella sua ultima canzone “Sexy Shop”, brano in uscita il 31 maggio su tutte le piattaforme digitali e in radio cui il rapper ha lavorato insieme a Emis Killa, fidato amico e collaboratore. Insomma, i FerrgnEx mai come oggi appaiono diversi e divisi in tutto. Il problema forse, mah … non è la separazione, ma come hanno fatto a stare insieme, no?



Stefano Mauri