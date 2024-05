Mister Antonio Conte? Un Babà avvincente e tutto da gustare per il Napoli

Antonio Conte è diventato il protagonista indiscusso del nuovo romanzo di Aurelio De Laurentiis. Ha ragione in tal senso il quotidiano Tuttosport. Ed è stato lo stesso presidente del Napoli a lanciare la svolta societaria: già l’attenzione non sarà puntata solo su di lui, dopo le critiche feroci che ha ricevuto per le sue scelte poco felici nell’ultima stagione. Ora si volta pagina, lui sarà sempre l’autore, però il protagonista avrà un volto diverso: Antonio Conte. Il tutto grazie anche alla diplomazia del nuovo direttore sportivo, ex Juve, ex collaboratore di Fabio Paratici, calciofilo in buoni rapporti Conte, Manna.

Intanto, via social, il giornalista Michele Criscitiello ha annunciato, quella che sarà una parte dello staff dell’ex mister juventino, nuovo Babà napoletano: ““Napoli, nello staff Conte riporterà Stellini come vice. Il fratello Gianluca Collaboratore tecnico e la novità sarà rappresentata da Elvis Abbruscato, ex attaccante Lecce, per la prima volta collaboratore di Conte.”

Stefano Mauri