I primi, meravigliosi 40 anni di Emma Marrone, “Femme fatale” della musica Pop

Emma Marrone, ha girato il video della sua canzone, meravigliosa, “Femme Fatale” a Palazzolo sull’Oglio, al Luna Park in piazzale Kennedy, durante i festeggiamenti di San Fedele, il patrono della città bresciana. Lo scorso sabato 25 maggio, l’artista, in gran forma ha compiuto 40 anni, festeggiando il compleanno con un party indimenticabile insieme alla famiglia e agli amici più cari. Questa la sua riflessione, affidata ai social, sui suoi primi, intensi, fantastici quarant’anni: “14610 e un giorno. Ubriaca d’amore e non solo. Grazie grazie grazie” …

E la mattina del 25, con un messaggio audio speciale, Emma aveva esordito dicendo ai fan: “Buongiorno a tutti, inizio già a ringraziarvi per gli auguri, per l’amore e l’affetto. Poi mi serve qualcuno che va su Wikipedia, parliamoci chiaro, e inizi a cambiare la data di nascita. Intanto in Italia si dimenticano di tante, tante cose. Si dimenticheranno anche della mia età. Non diciamo più 40, non diciamo più questi numeri, lasciamo correre le cose così come vanno. Anche voi smettetela di ricordarmelo ogni giorno, facciamo finta di niente perché io poi fondamentalmente si vede che ne dimostro 26, massimo 27. Quindi vi prego, il regalo più grande, andate su Wikipedia e cambiate sti ca…o di numeri perché io non ho 40 anni. Ok? Non ho 40 anni”.

Stefano Mauri