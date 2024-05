Chiara Ferragni, felicemente rinata, a “Ballando con le stelle ?” Milly Carlucci la vorrebbe in ballo

Chiara Ferragni e Fedez torneranno insieme? Intanto perché dovrebbero farlo, poi, la separazione è più vera e drastica che mai, come ha sottolineato anche l’esperta di gossip Deianira Marzano: “Ogni tanto mi scambio dei messaggi con Chiara in privato. Mi ha detto che è impossibile un ritorno – ha rivelato in un’intervista a Non succederà più, in onda su Radio Radio – Proprio qualche giorno fa mi ha detto, Io mi sento veramente bene adesso che è finita questa relazione”. Non so nel dettaglio cosa sia accaduto fra loro, ma lei me l’ha proprio detto che si sente rinata“.

Intanto, durante l’ultima puntata della trasmissione La vita in diretta, Milly Carlucci, intervenuta in collegamento ha lasciato intendere che non le dispiacerebbe avere Chiara da Cremona alla prossima edizione di Ballando con le stelle.

Intanto, un video girato a Montecarlo nel fine settimana durante il Gran Premio di Formula Uno, mentre la Ferragni era a Madrid coi figli, ha ripreso Fedez, mano nella mano, con la modella Garance Authié.

