Annalisa? La Pop Star è un fenomeno pure per Vasco Rossi

Quindi, i lavori per il Festival di Sanremo 2025 sono iniziati. Nei giorni scorsi,Carlo Conti ha annunciato al TG1 che sarà lui a dirigere il festival per i prossimi due anni. E ora si è partita la discussione su chi potrebbe accompagnarlo sul palco dell’Ariston durante le cinque serate del festival. Così è ritornato in auge il nome di Annalisa, Rock Star internazionale, all’Ariston lo scorso mese di febbraio, in gara col capolavoro “Sinceramente”. Ricordate? L’artista nei mesi scorsi tra l’altro aveva risposto a più di un’intervista commentando sia la possibilità di partecipare come conduttrice, sia quella di accedere alla gara. Ora molti siti sono tornati a insistere che il prossimo anno sarà lei la co-conduttrice di Conti. Secondo DiPiù, la cantante è ben vista in Rai, sia per il grande successo raccolto in quest’ultimo anno, ma soprattutto perché Annalisa “conosce bene la macchina sanremese” e saprebbe muoversi a suo agio all’interno della kermesse. La cantautrice ligure, alla passerella sanremese, è meglio applaudirla tra i cantanti in gara, oppure mentre presenterà con Conti i suoi colleghi?



Dulcis in fundo, intervistato dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni, Vasco Rossi ha parlato pure di Annalisa: “E’ un fenomeno, ammetto che l’avevo sottovalutata in passato”.

Stefano Mauri