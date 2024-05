Emma Marrone splendida “Femme Fatale” della musica italiana

Emma Marrone, nei giorni scorsi, via social ha pubblicato il backstage del videoclip di Femme Fatale, contributo appena uscito e ambientato in un lunapark in cui la cantante incarna perfettamente il concetto appunto di “Femme Fatale”, indossando una maxi pelliccia colorata. Capo d’abbigliamento questo, diventato un elemento caratteristico dei suoi ultimi look, una bella presenza costante nelle sue apparizioni pubbliche. Nei contributi postati da Emma la si vede mentre si fa truccare dai suoi make up artist con sullo sfondo il camper usato come camerino. Poi la cantante mostra una foto di gruppo con tutti i ballerini e le comparse che hanno partecipato al video, tutto, appassionatamente, all’insegna della grande ironia. Nel frattempo, l’artista si sta preparando per il tour estivo che la porterà in giro per l’Italia, a partire dal Ritmika Festival a Moncalieri (TO) il 13 giugno fino alla chiusura del tour a Catania il 10 agosto al Sotto Il Vulcano Fest.



Dopo Moncalieri sarà la volta il 3 luglio del Brescia Summer Music a Brescia, 5 luglio del Festival 11 Lune a Peccioli (PI), il 6 luglio del Marostica Summer Festival a Marostica (VI) e il 19 luglio del Parco Villa Delle Rose a Lanciano (CH). E ancora agosto parte con il concerto il 3 agosto a Villa Bertelli a Forte Dei Marmi (LU), il 6 agosto all’Arena dei Pini a Baia Domizia (CE), il 7 agosto al Tirreno Festival aDiamante (CS) e l’8 agosto al Roccella Summer Festival a Roccella Jonica (RC), prima del gran finale a Catania. Insomma dopo la kermesse che l’ha vista in gara al 74° Festival di Sanremo con il brano Apnea, Emma, straordinaria (40 anni portati splendidamente il 25 maggio: auguri) Femme Fatale della musica italiana, praticamente non si è più fermata.

Stefano Mauri