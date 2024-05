Gigi Maifredi difende Max Allegri: “Per tre anni è stato dipinto come l’ultimo degli allenatori”

“Allegri? Da allenatore razionale, non rifarebbe quella scenata nella serata della finale di Coppa Italia”. A dirlo a Rai Radio 1 Sport mister Gigi Maifredi, che poi ha aggiunto: “Comunque fa parte delle cose umane, perché per lui non è stato facile vivere tre anni in cui è stato dipinto come l’ultimo degli allenatori. Gli ha fatto crescere una rabbia che ha manifestato nella maniera più sbagliata, non doveva mai scadere in una reazione del genere. Ma gli diamo le attenuanti”.

Giovanni Manna lascia la Juventus. Si chiude dunque l’avventura del dirigente classe 1988 con il club bianconero. Un percorso iniziato cinque anni fa e che ha visto Manna crescere all’interno del mondo Juventus: prima l’Under 19, poi la Next Gen ed infine la promozione in prima squadra dove era diventato il braccio destro di Crsitiano Giuntoli. Ora per Manna ci sarà la possibilità di fare tutto da solo alla guida dell’Area Sportiva del Napoli. Ah … un anno fa, il presidente del Napule Aurelio De Laurentiis, liberò Giuntoli verso la Juve solo a fine giugno. A questo giro, il team bianconero ha invece dato subito il via libera, a Manno, per il percorso inverso. Questione di stile, no?

Stefano Mauri