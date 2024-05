Carlo Conti direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo.

Carlo Conti: “Io a Sanremo? Ci vuole orecchio, non so se il mio funziona ancora. Il Festival è cambiato, vince la scelta musicale” … Ricordate? Così aveva parlato tempo fa carlo Conti. E ora, il sussurro lanciato, lo scorso mese di febbraio dal sito, informato sui fatti, Dagospia è ufficiale: Carlo Conti è il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Lo “storico” volto Rai ha avuto l’incarico per le edizioni 2025 e 2026 dopo “la decisione unanime dei vertici Rai”, come si legge in un comunicato di viale Mazzini. Finisce così l’attesa del nome destinato a prendere il posto di Amadeus dopo cinque edizioni di straordinario successo. Per Carlo Conti un ritorno all’Ariston dopo dieci anni: sue le edizioni 2014, 2015 e 2016. Questa volta non si tratta di un semplice ritorno ma di una sfida importante, con l’obiettivo di continuare a scoprire, valorizzare e promuovere le nuove tendenze musicali. “È già partito il tam tam, mi sta squillando il telefonino. Mi fa molto piacere: i conti tornano”, scherza emozionato Conti commentando la notizia, in diretta al Tg1.”Torno a Sanremo dopo sette anni, cercherò di riprendere quel lavoro fatto e portato avanti alla grande dalle due edizioni di Baglioni e alla grandissima dalle cinque di Amadeus. La musica come sempre al centro, quella attuale, che piace, speriamo di fare un bel lavoro e di continuare la meravigliosa tradizione di questo evento che mette tutti insieme, tutta la famiglia di fronte dalla tv”, sottolinea il conduttore.

