Emma Marrone e la sua estate spettacolare, in musica, da Femme Fatale sul Tagadà

Una base ipnotica, sensualmagica, elettropop che parte con un piano voce ed esplode con un ritornello dal sapore squisitamente dance, con l’elettricità della melodia che entra dentro per restare. Questi gli ingredienti, mescolati in maniera sapiente dalla sua energica voce, di Femme Fatale, il nuovo singolo di Emma. E su YouTube, è uscito pure il video, con Emma Marrone, bellissima, mentre canta e balla pure sul Tagadà (stare in equilibrio è vivere, in fondo, no?), in un Luna Park che fa subito Fellini e apre la stagione estiva della cantante salentina che partirà per un lungo tour in diverse parti d’Italia. Femme Fatale è il quarto estratto dal fortunato album Souvenir, già disco d’oro per le oltre 25mila copie vendute.

La canzone arriva dopo il grande successo sanremese Apnea, doppio disco di platino e con più di 28 milioni di streaming su Spotify e segna un punto di continuità a livello sonoro per l’artista. Il brano dal 3 maggio, giorno della sua uscita, ha già superato il milione di ascolti su Spotify. Sarà un’estate lunga quella di Emma Marrone che canterà un po’ lungo tutta la Penisola. Ecco le date del tour: 13 giugno al Ritmika Festival (Moncalieri, TO); 3 luglio al Brescia Summer Music (Brescia); 5 luglio al Festival 11 Lune (Peccioli, PI); 6 luglio al Marostica Summer Festival (Marostica, VI); 19 luglio al Parco Villa Delle Rose (Lanciano, CH); 3 agosto a Villa Bertelli (Forte Dei Marmi, LU); 6 agosto all’Arena dei Pini (Baia Domizia, CE), 7 agosto al Tirreno Festival (Diamante, CS); 8 agosto al Roccella Summer Festival (Roccella Jonica, RC) e il 10 agosto al Sotto Il Vulcano Fest (Catania). I biglietti sono disponibili online.

