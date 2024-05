Massimiliano Allegri: “Io il parafulmine della Juve. Chi lo farà l’anno prossimo?”

Alla Gazzetta dello Sport, l’opinionista Fabio Capello, grande calciofilo, ha detto la sua sullo show nervosissimo, di Allegri, post Roma: “I numeri sono importanti. E i numeri dicono che la Juventus non vinceva nulla da tre anni ed è tornata ad alzare una coppa con Massimiliano Allegri. Il suo nervosismo mi ha sorpreso perché penso che non si sia trattato solo di un raptus agonistico, c’è evidentemente dell’altro. Max lascia i bianconeri da vincente, ma ha sempre avuto troppe critiche anche quando vinceva scudetti in serie.



Ha conquistato una coppa, ma sentito che l’aria attorno a sé stava cambiando ed ecco lo sfogo: più una reazione di orgoglio che un raptus agonistico. Ma è un peccato, e’ un addio triste alla Juve”. Già, Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione. E rischia di non finire nemmeno questa. La sfuriata nei confronti del direttore sportivo Cristiano Giuntoli dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia sta portando il club a riflettere sul licenziamento per giusta causa come ha scritto Open. O a fare pressione sull’allenatore, visto che il suo contratto prevedeva un altro anno di ingaggio e i costi comprensivi di staff ammonterebbero a 18-20 milioni. Al suo posto è pronto Thiago Motta. Intanto lui si sfoga in un retroscena: “Per fortuna tra poco sarà tutto finito. È stato un miracolo concludere la stagione così. Io delegittimato con i giocatori, meritavo più chiarezza. Quest’anno sono stato io il parafulmine. Vediamo chi lo sarà il prossimo”.

Stefano Mauri