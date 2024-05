Chiara Ferragni in viaggio, per lavoro a Dubai. Fedez a Milano nei guai

Da Los Angeles a Milano, passando per Roma e infine Dubai per lavoro? Questi gli ultimi, intensi giorni di Chiara Ferragni, lanciatissima nella sua nuova vita da single tra viaggi e impegni lavorativi, senza mai commentare (Chapeau!) commentare pubblicamente i guai giudiziari che hanno travolto il suo futuro ex marito, in silenzio social da quando si è diffusa la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati per rissa, lesioni e percosse in concorso.

Quindi, dopo aver trascorso il fine settimana a Roma al fianco dell’amico di sempre Angelo Tropea, da lei definito “praticamente mio marito” in una storia su Instagram che in tanti hanno interpretato come una frecciatina neanche troppo velata a Fedez, Chiara da Cremona si è messa in viaggio alla volta di Dubai, documentando il tutto su Instagram. Insomma, il mistero sul suo imminente debutto al cinema non è ancora stato svelato, ma l’influencer e imprenditrice digitale sembra avere tanti altri progetti all’orizzonte e il viaggio a Dubai apre scenari. Ma la bellissima, in formissima neo 37enne non ha svelato ai fan il motivo di questa trasferta negli Emirati Arabi Uniti.

Stefano Mauri