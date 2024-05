Emma Marrone: “Affogare il cuore nello Chardonnay, non è da Femme Fatale”. Che magia la nuova canzone

Emma Marrone reduce dal Festival di Sanremo, dove ha incantato, emozionato, fatto cantare e ballare con Apnea, certificata Disco di platino, è quindi tornata, per caratterizzare l’estate a modo suo, con la nuova hit: Femme Fatale. E per lanciare la canzone su Instagram, nei giorni scorsi, Emma Marrone ha postato un video meraviglioso, commovente, vero (come lei) in cui rivive un momento dolce della sua infanzia, immagini, scene dove si rilassa a letto insieme al fratello Francesco. E nel video di Emma entra in scena pure la voce fuori campo del padre, Rosario, che chiama la figlia con il soprannome che, ha spiegato più volte la cantante stessa, le hanno sempre dato in famiglia: “Chicca, cosa dici?”. In tutta risposta la bambina si gira di schiena alla telecamera e dice: “Ho sonno”. Il siparietto divertente lascia poi spazio a una ripresa in cui il padre di Emma Marrone si riprende grazie a uno specchio, salutando in favore di camera.

Un momento dolce e nostalgico, che la cantante commenta con una parte del testo del nuovo singolo, Femme Fatale: “Sembro una bambina / Non c’è la medicina”. Ah… meraviglioso, travolgente, emozionante, pazzesco, sensualmagico, ecco il brano tra l’introspettivo, il dance e la ballata, popmoderna, intimista, la canzonissima di Emma è già entrata nei nostri giorni. E non vuole uscire, con quel passaggio: “Affogare il cuore nello Chardonnay non è da Femme fatale” che, fa subito Chardonnay, estate e magia!

Stefano Mauri