De Zerbi e il no all’Inter. Max Allegri (alla Juve c’è chi vuole lui e non Thiago Motta) offerto al Milan?

Nelle scorse sere, German Denis, ex attaccante fra le altre di Napoli, Udinese e Atalanta, presente negli studi di Sportitalia, ha rivelato un interessante retroscena di mercato con protagonista Simone Inzaghi. “Quando Inzaghi l’anno scorso era in bilico, l’Inter ha contattato Roberto De Zerbi. So per certo che l’attuale allenatore del Brighton ha detto no (per fortuna dei tifosi dell’Inter, no?) ai nerazzurri perché è un grande tifoso del Milan”. Nel suo editoriale su TMW invece, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato anche del futuro allenatore del Milan. Ecco le sue informazioni e non soltanto: “Pioli butta giù bocconi amari e non vede l’ora di tirare giù la serranda (destinazione Napoli).Conceição sembra avere tutte le caratteristiche ideali per essere l’eletto: internazionale, bravo a imbastire progetti a lunga scadenza, capace di valorizzare le risorse e, in qualche modo, “italiano”. Gli altri? Tutti, chi più chi meno, hanno controindicazioni: De Zerbi ha una clausola che spaventa, Lopetegui è finito nell’umido per sommossa popolare, Fonseca appare un’alternativa credibile ma neanche troppo, Van Bommel idem con patate. E Allegri? Pare che si sia proposto e non si stato rispedito del tutto al mittente, ma certo sorprenderebbe assai (anche solo per i rapporti con Ibra). Ah intanto, una parte dei tifosi della Juve non ha dubbi: Massimiliano Allegri deve restare sulla panchina bianconera. È un messaggio che già da qualche settimana è lanciato sistematicamente dai sostenitori della Vecchia Signora, come accaduto dopo il pareggio interno rimediato con il Milan. Allo Stadio Olimpico, in occasione della sfida con la Roma, c’è stato un altro messaggio nei confronti del tecnico bianconero. Mister Thiago Motta quindi, colui il quale erediterà la panchina bianconera è avvisato.

Stefano Mauri