Chiara Ferragni bella, in gran forma e libera sul toro meccanico

Chiara Ferragni, in una serra alle porte di Milano, ha festeggiato il compleanno dello lo stilista Andrea Adamo con gli amici più cari di lui, tra cui Anna Dello Russo e Gilda Ambrosio, per un party di puro divertimento. Cappelli da vaquero, pantaloni in pelle, balle di fieno, luci di paese: il tema per la festa è il country, trend molto in voga quest’anno. All’evento Chiara non si è risparmiata, dimenandosi, da sola o in compagnia, su un grosso toro meccanico, come nella migliore tradizione western.

Per l’happening che richiama un rodeo tutti gli invitati si sono abbigliati a tema, Ferragni compresa che ha optato per un outfit Roberto Cavalli. Wide pants in pizzo nero con lunghe frange e tanga a vista, top in rete con reggiseno. Intanto non si spengono i sussurri secondo i quali, Chiara da Cremona, potrebbe avere un ruolo nel film Maserati: a racing life (per la regia di Bob Moresco).

Stefano Mauri