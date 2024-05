Chiara Ferragni presto attrice nel film dedicato al marchio italiano Maserati?

Quindi, secondo alcune fonti non confermate, tra cui il profilo Instagram Very Inutil People che ha riportato l’indiscrezione su Instagram, Chiara Ferragni potrebbe essere in procinto di intraprendere una nuova avventura nel mondo della recitazione. Il sussurro è stato ripreso da tutti i media. Le voci che circolano sussurrano che la Ferragni sarà a breve coinvolta nelle riprese di un film incentrato sul marchio Maserati, celebre casa automobilistica italiana. Il film, intitolato “Maserati: a racing life”, sembra promettere di portare gli spettatori in un viaggio affascinante attraverso la storia dei fratelli Maserati, Ettore ed Ernesto, fondatori della Casa del Tridente.

Se le indiscrezioni fossero confermate, Chiara Ferragni dovrebbe interpretare il ruolo della moglie del protagonista. Ancora avvolto nel mistero, si sa soltanto che il film sarà prodotto dalla Ilbe, casa di produzione responsabile del recente successo “Lamborghini – The man behind the legend”. Se le voci che circolano troveranno conferma, il debutto di Chiara Ferragni sul grande schermo nel ruolo della moglie del protagonista in “Maserati: a racing life” sarebbe sicuramente uno scossone alla sua carriera da influencer e imprenditrice digitale, no?

Stefano Mauri