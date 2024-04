Tutto il mondo è ‘Sinceramente’ nel ‘Vortice’ con Annalisa, Pop Star mondiale

(continua dopo la pubblicità)

‘Sinceramente’, la canzone di Annalisa classificatasi al terzo posto all’ultimo Festival di Sanremo, va alla grandissima e sta conquistando il mondo. In Italia intanto è già stato certificato doppio Disco di Platino, dopo solo poche settimane dalla sua pubblicazione, e ha già ottenuto ottimi posizionamenti nelle varie classifiche di ascolto. Ma il successo di ‘Sinceramente’, però, non si è limitato all’Italia: è entrato nelle classifiche di, addirittura, sei paesi esteri. Nello specifico, la canzone su Shazam è 22esima in Romania, 30esima in Bulgaria, 63esima in Croazia, 131esima in Svizzera e 181esima in Francia.

Per quanto riguarda, invece, la classifica di Apple Music, ‘Sinceramente’ ha appena raggiunto la 58esima posizione in Tagikistan. Sono risultati certamente importanti, che testimoniano il valore della musica italiana all’estero e l’apprezzamento che il mondo rivolge nei confronti dei nostri artisti. Ah Annalisa, può vantare anche un Disco d’Oro in Polonia. ‘Disco Paradise’, cantato con Fedez e J Ax ha infatti ottenuto questo riconoscimento. E mercoledì scorso 17 aprile, all’Unipol Arena di Bologna, il tour della Pop Star ligure si è rivelato uno spettacolo indimenticabile. Come di consueto, infatti, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si è scatenata sulle note dei suoi ultimi successi, ma anche con i brani che l’hanno resa celebre nel nostro bel Paese. Special guest del ‘Vortice’ : Gianni Morandi che, a sorpresa, è salito sul palco per cantare la sua indimenticabile ‘Banane e lamponi’.

Stefano Mauri