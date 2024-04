Chiara Ferragni sensualissima in reggiseno e trasparenze alla Milano Design Week

(continua dopo la pubblicità)

Archiviata la vacanza a Venezia con le amiche, Chiara Ferragni è rientrata nella sua Milano.Per la Design Week lʼinfluencer ha sfoggiato un look sensuale black and white, con reggiseno in bellavista. Dopo il ritorno sui social da Venezia, dove è stata ospite ad alcuni eventi della Biennale, Chiara Ferragni è tornata nella sua Milano dove ha partecipato al progetto (Casa Conte) del Fuorisalone che coinvolge il suo amico Filippo Fiora, architetto e designer. Il suo look sensuale? Reggiseno nero a vista, culotte nera che si vede dalla gonna leggerissima bianca in trasparenza. Per un look grintoso e che non passa inosservato. “Sei bellissima”, “Bentornata” e “Finalmente sei di nuovo tu” tra i commenti sotto le foto postate da lei su Instagram. Ah… con la Ferragni, gli eventi milanesi, beh, risultano indubbiamente più intriganti.



Nei giorni scorsi invece, ospite del podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi, alla domanda sulle implicazioni della crisi di Chiara Ferragni e Fedez, Cristina Fogazzi ha risposto senza peli sulla lingua. Quando la conduttrice le ha chiesto: “Quello che è successo in casa Ferragnez ha segnato molto la categoria (degli influencer, ndr), che già era in qualche modo malvista. Tu pensi che si creerà un’autoselezione naturale di questo lavoro?” L’Estetista Cinica ha replicato: “Spero, non lo so. Sto ancora guardando cosa succede, ma quella cosa ha dato la temperatura di cosa sta succedendo. La reazione virale, viscerale, di odio, di un Paese intero dimostra che c’era un’insofferenza latente”.

Stefano Mauri