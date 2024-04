Chiara Ferragni (bentornata) di fuoco (finalmente), bellezza e passione. Fedez Ceo per gioco e finta

(continua dopo la pubblicità)

“Sono ufficialmente il nuovo CEO di Versace. Grazie Donatella Versace per la fiducia”.

Così ha annunciato Fedez nelle scorse ore su Instagram pubblicando una foto che lo ritraeva sorridente nello studio della stilista e imprenditrice. Look total black per Donatella, t-shirt e jeans scuri per il rapper, i due posano atteggiandosi con gli occhiali da sole scuri. Neanche a dirlo, lo scatto ha fatto il giro del web in pochi minuti, lasciando tutti a bocca aperta. Tanto che, vedendo il fermento che si era creato, l’ormai quasi ex marito di Chiara Ferragni ha voluto precisare: “Ragazzi, prima che il titolo in borsa di Versace crolli per colpa mia… Stavamo scherzando, non sono il CEO di Versace, anzi saluto Emmanuel (Ginztburger, ndr) il vero CEO”, ha spiegato ridendo sui social. Così, a modo suo, il rapper sta interpretando la sua Milano Design Week.

E pure Chiara Ferragni comunque è protagonista in questi stilosi, intensi, creativi giorni milanesi. Già finalmente, Chiara da Cremona, postando fotografie da influencer in abiti che sanno di moda, bellezza, fuoco e passione è tornata a caratterizzare i suoi giorni. E questo non vuol dire dimenticare i problemi, ma vivere. Bentornata Ferragni!

Stefano Mauri