Basta insulti a Emma Marrone: ragazza in gamba, fuori dal coro e appassionatamente vera

(continua dopo la pubblicità)

Emma Marrone sogna da anni di diventare mamma? E che c’è di male, e il suo sogno, come lei stessa ha raccontato più volte, sebbene a causa di un cancro le abbiano rimosso chirurgicamente le ovaie, non è impossibile da realizzare. La cantante dalla voce che graffia, martedì scorso, alle Iene e poi ripresa da tutti i media, compreso Vanity Fair, ha rispiegato tutto, ripercorrendo i difficili anni della sua malattia, a partire da quando scoprì di avere un tumore, per caso, per la prima volta nel 2009: “Una mia amica, una collega di lavoro, doveva fare una visita ginecologica e mi aveva chiesto di accompagnarla. Una volta lì mi propose di fare la stessa visita, assicurandomi che la dottoressa era brava. L’ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno. Ho avuto paura di morire più di una volta, il tumore si è ripresentato tre volte, fino all’intervento in cui ho perso le ovaie”. Nonostante tutto Emma Marrone, sogna di diventare madre: “Non ho fatto in tempo a congelare gli ovuli ma potrei ancora poter avere figli. Ho l’utero, ma non ho un compagno. E le donne single, in Italia, non possono avere figli attraverso la fecondazione assistita, una stronzata enorme. Io ho 39 anni e tutti gli strumenti per essere madre: economici, psicologici, sostegno della famiglia, ma siccome non ho un compagno non ho il diritto di diventare madre. Per carattere posso stare senza compagno, ma non senza una comunità di affetti. Poi trovare un uomo mica è facile”.



Ovviamente, via social, queste parole hanno provocato varie reazioni. E se da una parte è giusto avere opinioni diverse, insultare chi ha il coraggio di dire qualcosa di politicamente scorretto è sbagliatissimo. Quindi: basta insulti a Emma Marrone. capito?

Stefano Mauri