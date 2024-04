Annalisa canta pure Mon Amour di Gigi D’Alessio

(continua dopo la pubblicità)

Dopo il successo della sua Sinceramente all’ultimo Festival di Sanremo, Annalisa è in tour e va alla grandissima. A Bari, come ospite, la regina del Pop ha portato Serena Brancale, 34enne cantante del capoluogo pugliese che fa musica da oltre 20 anni e che negli ultimi mesi ha raggiunto grande notorietà per una sua hit funk ironica e scanzonata, Ù baccalà, colonna sonora di milioni di reel e story su TikTok e Instagram. Il successo del duetto era assicurato, Annalisa poi l’ha voluto condire con un piccolo regalo per i suoi fan pugliesi. Mentre cantavano la popolarissima canzone di Brancale, la 38enne di Savona ha cantato più versi direttamente in dialetto barese, facendo scatenare il pubblico.

A Napoli, l’artista ligure ha incantato il Palapartenope con oltre due ore di musica. La cantante ha cantato tutti i suoi successi, quella che l’hanno portata ad essere una delle reginette del pop attuale made in Italy. Come in ogni tappa del suo tour non è mancato l’ospite d’onore. La cantante di Savona, per la data di Napoli, ha scelto Gigi D’Alessio. I due artisti hanno intonato “Mon amour”, brano portato al successo dal cantautore partenopeo nel 2001.

Stefano Mauri