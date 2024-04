Fedez torna nel deserto, al Festival dove conobbe Chiara Ferragni

(continua dopo la pubblicità)

Chiara Ferragni, la depressione, la malattia, il sesso, i figli, la droga. Fedez ha parlato di tutto, nell’intervista a Belve con Francesca Fagnani. E si è raccontato a modo suo, senza filtri, lasciandosi anche andare a un lungo pianto liberatorio. Tra le tante cose dette, ce n’è stata anche una che ha tirato in ballo Sara Tommasi: “Tempo fa disse che avevo il pis*** piccolo… non so perché l’abbia detto, lei non ha mai visto il mio pis***. Forse non stava bene quel periodo, la saluto”, ha detto il rapper. Alle sue parole, la diretta interessata ha risposto: “In merito alla puntata di Belve ci tengo a ricambiare il saluto e – soprattutto – l’abbraccio che Fedez mi ha inviato. Ha citato me in merito a un fatto, non particolarmente, carino nei suoi confronti che lui – giustamente – ha attribuito a me. Ossia mie dichiarazioni riguardo la sua impotenza diciamo cosi. A riguardo ci tengo a precisare che in quel periodo – come lui stesso ha ipotizzato – non passavo un buon periodo anzi, in verità, ero quasi totalmente incapace di intendere, a causa del grave bipolarismo di cui soffrivo, nonché all’uso di droghe. È difficile per me affermarlo, ma questa è la verità. I miei social non erano sempre gestiti da me e, non escludo che qualcuno scrivesse per me, anche se non potrei giurarlo”.



Fedez intanto, leggero, sereno e divertito e’ in California, precisamente a Los Angeles dove è volato in occasione del Festival di Coachella e come cover del telefono ha scelto una storica foto di Silvio Berlusconi che fa il fatidico gesto delle corna. Ricordate? Proprio in occasione dell’edizione del 2016 di questo grande evento, che si svolge nel deserto, Federico aveva conosciuto per la prima volta Chiara Ferragni.

Stefano Mauri