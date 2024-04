Massimiliano Allegri: “Il calcio è un gioco semplice. E ci sono pure gli avversari”

La Juventus quindi ritrova la vittoria anche in Serie A, dopo il successo di Coppa Italia contro la Lazio. I bianconeri si sono imposti all’Allianz Stadium sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano con il risultato di 1-0: decisivo il gol di Gatti nel primo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al termine della sfida, Massimiliano Allegri (trainer dei bianconeri fino a giugno?) ha dichiarato ai media: “Noi lavoriamo tutti i giorni per migliorare, a livello psicologico è stato importante vincere perchè era da tanto che non lo facevamo. Nel primo tempo non abbiamo mai rischiato niente, alla fine abbiamo rischiato di pareggiare ma abbiamo avuto 3-4 ripartenze dove abbiamo sbagliato. Ai ragazzi non bisogna rimproverare niente, stanno facendo un buon campionato e dispiace per il blackout avuto, oggi era un passaggio importante e abbiamo preso 3 punti oltre a non aver preso gol per due partite di fila. Nel calcio scendono in campo due squadre con due maglie diverse, il calcio è un gioco semplice. Anche noi vorremmo giocare 90′ con 30 tiri in porta, ma è molto fantasioso e non ci si arriva manco nei sogni. Sappiamo quali sono i nostri limiti, in questo momento l’obiettivo principale è il risultato. Durare 90′ così senza concedere un tiro in porta è dura, lavoriamo per migliorare e per dare un gioco migliore, poi a volte ci riusciamo e a volte no, ai ragazzi non ho da rimproverare niente. Noi cerchiamo di giocare nell’area avversaria per più tempo possibile ma poi ci sono anche gli avversari, i ragazzi sono stati molto bravi ad interpretare la partita. Noi lavoriamo per giocare con una pressione molto alta e schiacciare gli avversari, dobbiamo fare meglio tecnicamente“.

