Antonio Cassano non è ‘Allegro’ con Allegri: “La Juve gioca alla Carlona. Tifosi presi in giro”

Grazie a una rete di Federico Gatti la Juve batte la Fiorentina nel 31° turno del campionato di Serie A, ma Antonio Cassano, ospite alla Domenica Sportiva, probabilmente invitato dall’amico Lele Adani, è un fiume in piena e non le ha mandate a dire all’allenatore juventino Massimiliano Allegri: “La Juventus gioca alla carlona, non fa tre passaggi di fila. Allegri ha 17 nazionali, ma a febbraio è già fuori dalla lotta scudetto con tanti punti di svantaggio. Ha sempre detto che il calcio è una cosa semplice e che contano i risultati. Allora che ci fa ancora alla Juve? Avrebbe dovuto fare un passo indietro già l’anno scorso, non vince da tre anni. E prende 10 milioni per non vincere. Quando Allegri dice che l’obiettivo è stare tra le prime quattro per arrivare in Champions League prende in giro i 12 milioni di tifosi di una società come la Juventus che ha una grande tradizione”, tuona l’ex attaccante. n Italia c’è chi ha la stampa a favore e viene spinto e chi no come Pioli, che non ha abbastanza amici e viene messo in croce”.

