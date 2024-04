Fedez, in vacanza a Miami, regala ai figli un’opera di Lego

Quindi, come sottolinea il sito, molto informato sui fatti Open, tra un bagno in una vasca di ghiaccio alle prime ore dell’alba e le passeggiate in spiaggia con i figli, Fedez, in vacanza a Miami ha trovato il tempo e le intuizioni giuste per commissionare un’opera d’arte da regalare a Leone e Vittoria. L’artista Dante Dentoni, che vive e lavora in Florida, ha realizzato infatti un muro in cui sono incastonati migliaia di pezzi di Lego. L’installazione è apribile e, all’interno, sono rappresentate con gli iconici mattoncini colorati le ambientazioni e i personaggi di Frozen, per Vittoria, e degli Avengers, per Leone. L’opera in oggetto, nella nuova casa milanese del rapper non sfigurera’. Scommettiamo? Ah … martedì 9 aprile, sua Rai Due, andrà in onda la puntata della trasmissione Belve, con l’attesa intervista di Fedez concessa a Francesca Fagnani.

Stefano Mauri