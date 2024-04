Carlo Conti sindaco di Firenze? Più facile diventi Mister Sanremo 2025

“Io sindaco di Firenze? Non ci penso e non ci ho mai pensato. E forse se mi presentassi rischierei pure di essere eletto solo per la mia popolarità!”. Così ha parlato, Carlo Conti al settimanale Gente, nel corso di una lunga intervista e di un servizio fotografico esclusivo, (poi ripreso da varie testate, compreso Dagospia), realizzato nelle sale di Palazzo Vecchio. Ebbene, probabilmente (mai dire mai tuttavia) non diventerà primo cittadino del capoluogo fiorentino, ma il presentatore televisivo è in pole position, per la conduzione, abbinata alla direzione artistica del Festival di Sanremo 2025. Sarà lui, l’erede di Amadeus (ad Ama hanno comunque e nuovamente richiesto di pensare all’Ariston del prossimo mese di febbraio)? Così, ha parlato nei giorni corsi, il bravo Carlo: “Se me lo chiedessero, o forse me l’hanno già chiesto, mi metterò a tavolino e cercherò di capire se ho le energie e l’orecchio moderno per la scelta delle canzoni e del cast. Perché, parliamoci chiaro, il successo di Sanremo dipende dalle canzoni, per il resto è un programma televisivo. Ripeto: devo capire se ho ancora l’orecchio allenato. E, se per caso non dovessi più averlo e rifiutassi, non lo dirò perché mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti di chi lo farà”. Ah… come ha parlato ermetico il carlo Conti, no?

Stefano Mauri