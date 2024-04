Ma come si fa a ‘rimbalzare’ Diletta Leotta da un locale senza farla entrare?

Presentatrice, inviata sui campi di calcio per Dazn e speaker radiofonica, la bellissima Diletta Leotta ha raccontato a Radio 105, ripresa da vari media, compreso il Corriere dello Sport, un aneddoto legato alla sua recente vacanza a Berlino con il compagno Loris Karius, dal quale un anno fa ha avuto la figlia Aria.

La coppia vip è stata cacciata, come talvolta capita ai comuni mortali, da una discoteca tedesca, l’esclusivo Berghain, tra i club underground più noti al mondo. “Avevo tanta voglia di andare al Berghain, dove però c’è una selezione severissima. Sono arrivata là davanti con il mio cappotto bellissimo, quello giallo tutto peloso, e un sorriso smagliante e ho detto… ciaooooo. Non mi hanno mai rimbalzato in maniera così brutta. Ma Loris ha fatto un errore perché mi ha spostato per prima, per diciamo entrare per prima perché solitamente le ragazze hanno più chance. Poi Loris mi ha spinto per andare via immediatamente perhé lì non puoi insistere, se è no è no”. Ma come si fa a cacciare, ehm… rimbalzare la Diletta, senza farla entrare in discoteca? Messina Today ha spifferato la data delle nozze di Diletta Leotta e Loris Karius: il grande giorno è stato fissato a Vulcano il prossimo 22 giugno. La cerimonia si terrà al Therasia Resort.

Stefano Mauri