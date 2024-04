Fedez (che fisico nella vasca di ghiaccio) e Chiara Ferragni si sono mai proclamati modelli?

Fedez, rapper e influencer milanese, dopo aver passato la Pasqua con gli amici è volato in direzione Miami, coi suoi amati bambini. E nella località balneare statunitense, praticamente all’alba, Federico si è pure sottoposto, in spiaggia, a un particolare, rigenerante, terribile, squarciante bagno in una vasca di ghiaccio.

Intanto, Chiara Ferragni, la moglie (la coppia però è in crisi), imprenditrice, influencer di Cremona, mah… non è più un modello di successo a cui ispirarsi per le adolescenti italiane. A rivelarlo, un sondaggio esplorativo ad hoc, realizzato da Obiettivo Effe, progetto di empowerment femminile creato dall’Università di Milano-Bicocca, che ha presentato Effe Summer Camp, campo estivo gratuito di educazione all’imprenditoria femminile e alla finanza, che si svolgerà a Milano dal 10 al 15 giugno 2024.

Per carità detto che ognuno può e deve scrivere e dire ciò che vuole, soprattutto se ha argomenti qualificati da esporre, Chiara Ferragni e Fedez, quindi i Ferragnez, oggi FerragnEx, in fondo non si sono mai esibiti a modelli di riferimento per qualcuno. E’ il sistema che li dipingeva tali, loro, semplicemente facevano (fanno e faranno) il loro lavoro, coi relativi pettegolezzi amplificati a regime di social, in questi tempi moderni. No?

Stefano Mauri