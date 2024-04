Wanda Nara meravigliosa di Juve vestita. E Mauro Icardi bianconero non sarebbe brutto

Wanda Nara, come ha sottolineato la versione On Line di Tuttosport, si è ‘postata’, via Instagram, fotografata in posa per uno shooting fotografico per una nota azienda di gioielli turca. Particolare il look sfoggiato dall’argentina: meravigliosa con la tuta della Juventus.

Eh già… sono diverse le foto che la cantante (reduce dal successo avuto con il brano ‘Money’) ha condiviso sui social, ma che hanno fatto anche un po’ arrabbiare i tifosi dell’Inter, squadra in cui ha militato in passato il marito Mauro Icardi, anche lui presente allo shooting e attualmente in forza al Galatasaray con un contratto fino al 2026 ma che non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare in Italia… “Mi sto preparando per una lunga giornata di registrazione“: così ha scritto la Nara a commento dei suoi scatti, con con indosso la tuta della Juventus. Beh, per l’anno che verrà, ipotizzare un Icardi al posto di Milik e Kean, con la moglie procuratrice sempre in tribuna allo Stadium, non sarebbe male, no?

Stefano Mauri