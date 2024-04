Linda Stabilini da Lodi: dalla campagna, ad OnlyFans, passando per la città

Linda Stabilini prima era famosa soprattutto, per portare contenuti divertenti e ironici su TikTok, poi dopo essere passata dalla campagna, alla città, ai social è passata a OnlyFans, e le sue numerose sfaccettature l’hanno proiettata ai massimi vertici della notorietà, finendo ripresa pure dal sito Dagospia. Pensare che prima della pandemia, non aveva molti amici e per questo, nel 2019, iniziò a pubblicare video comici sui social e, durante la quarantena da Covid, ha ottenuto sempre più successo arrivando oggi a oltre due milioni di follower su TikTok.

Nata nel gennaio del 2002 in un piccolo paesino di campagna nella provincia di Lodi, Linda ha sempre avuto una passione per gli animali e per la vita rurale, crescendo nella fattoria, o meglio, nell’azienda agricola di famiglia, iniziando a raccontare la sua realtà sui social, iniziando a riscuotere consensi. La sua ironia e la sua simpatia le hanno permesso di ottenere risultati importanti facendole guadagnare il soprannome di ‘Queen dei Manzi’, intendendo come manzi, gli animali che erano al centro della sua vita in campagna. Ma poi qualcosa è cambiato e dopo qualche anno, la Stabilini, trasferitasi a Milano, beh ha cambiato genere di contenuti, avvicinandosi al mondo dell’eros, con lo sbarco su OnlyFans, la piattaforma audace che spopola ormai da anni, dove pubblica foto e video provocanti e sensuali. E così, per le sue bellezze, dopo il libro dei primi anni Sessanta di Alberto Arbasino, diventato poi un film con Stefania Sandrelli, ‘La bella di Lodi’, il territorio lodigiano è tornato a far parlare di se, anche grazie alle sue bellezze femminili in questi tempi moderni.

Stefano Mauri