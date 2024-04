Annalisa e la voglia di nuove canzoni: “Non vedo l’ora di ricominciare a scrivere”

A Billboard Annalisa ha raccontato che è pronta a pubblicare nuova musica: “Non vedo l’ora di tornare in studio e ricominciare a scrivere, anche se in realtà non ho mai smesso.” E poi ha aggiunto: “È un momento molto bello perché vedo numeri enormi che non avevo mai visto prima. Già lo scorso anno è stato un anno già bello rilevante, ma diciamo che con questo Sanremo si è amplificato. È un momento frenetico in cui sto cercando di sfruttare e vivere ogni momento legato al portare in giro le mie canzoni a preparare cose nuove.”



E di cose nuove intanto Annalisa ne ha già prodotte. La sua “Sinceramente” ha visto una versione prima in spagnolo e poi in francese. E il remix in versione dance realizzato in sinergia con Bob Sinclair è già un successo.

Stefano Mauri