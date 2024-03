Diego Abatantuono: “Deluso per ciò che è capitato a Fedez. E triste per chi ha tradito lui e la moglie”

Comunque vada, come ha scritto il quotidiano Il Messaggero, lui ha già vinto. Eh già, il solo ingresso di Diego Abatantuono nello studio di LOL – Chi ride è fuori 4 – su Prime Video dal primo aprile – vale il programma. Sigla di Eccezzziunale… veramente (suo successo del 1981), occhiali scuri, cappotto lungo e camminata alla Matrix, Diego, ripreso da Dagospia, per il quotidiano romano ha parlato pure di Federico Lucia, in arte Fedez, giurato e concorrente di LOL… “Mi dispiace non averlo conosciuto meglio. Mi Pare intelligente. Non arrivi a fare un lavoro come lo fa lui, indipendentemente dal giudizio che ho sulla sua musica, se non lo sei. È diventato un’industria. Lo stimo. Sono deluso per quello che gli è successo. Mi mette tristezza pensare che persone come lui e la moglie siano stati traditi da gente pagata per seguirli. Avvocati, consulenti: se hanno fatto una leggerezza, qualcuno avrebbe dovuto aiutarli ad accorgersene. Mi fa tenerezza.A vent’anni avevo un agente che mi ha usato e non mi ha pagato, sfruttandomi. Poi, più da grande, ho avuto un altro genere di tradimento”.

Intanto, rapper più social d’Italia, Fedez, è finito alla corte di Francesca Fagnani per parlare di sé. L’intervista andrà’ in onda nella seconda puntata della stagione, prevista per martedì 9 aprile 2024, ma la sua ospitata è già stata registrata in anticipo (come si usa in questi casi). Ed è dalle prime indiscrezioni, che l’Adnkronos ha fatto filtrare in queste ore, a proposito dell’intervista suddetta, che apprendiamo una serie di scoop non da poco.

Stefano Mauri