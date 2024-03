Fedez mi consenta: se voleva una macchina unica doveva prendersi una Fiat Duna, no?

“Caro Fedez, forse la tua Ferrari Roma non è la prima, forse è la seconda…” Così Federico Dotto, padovano, imprenditore nel ramo dei restauri e foodblogger, via social ha risposto al cantante milanese che giorni fa aveva pubblicato su Instagram una storia per mostrare la sua nuova Ferrari Roma, una rielaborazione in chiave moderna del bolide del Cavallino uscito nel 1954. E nel video, il rapper aveva invece dichiarato che la sua era la prima supercar, del genere, consegnata in Italia. Ergo, per fare una battuta, forse, se Fedez voleva un’automobile, in un certo senso davvero unica, mah avrebbe dovuto farsi una Duna bianca, no? Intanto, con la seguente frase: “La nonna compie 18 anni. Auguri nonna. Finalmente puoi prendere la patente. Ti amo”…. Fedez ha voluto omaggiare nonna Luciana su Instagram per festeggiare i suo 93 anni.

Stefano Mauri