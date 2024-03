Veronica Ferraro e la strada non semplice, ma meravigliosa, per diventare mamma con la fecondazione in vitro

Fidanzata, o meglio, futura sposa di Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco: autore, producer, compositore musicale, Veronica Ferraro, influencer e imprenditrice, pubblicamente, per fare luce in una zona d’ombra, sta condividendo via social, il percorso, non semplice, intrapreso per diventare mamma attraverso la fecondazione in vitro. Ecco uno degli ultimi suoi post in merito: “Ho fatto il pick up degli ovociti e con questo ho concluso uno degli step che più mi spaventava del percorso di fivet che stiamo facendo io e Dave. Adesso non ci resta che sperare che gli ovociti siano sani, che diventino embrioni e vada tutto per il meglio

Ragazze davvero voglio rassicurarvi: è fattibilissima come operazione! E’ lo stesso step che va fatto anche per l’eggs freezing (stimolazione + pick up), io personalmente oggi pomeriggio sono già in forze!fun fact: la sedazione mi ha fatto sognare Steve e Amelia, vi metto un video dei miei deliri che mi ha fatto Davide perché mi ha fatto ridere rivederlo. Grazie a tutte le persone che mi hanno scritto per augurarmi in bocca al lupo, sono vicina a tutte voi che state facendo il mio stesso percorso. Siamo fortissime vi amo! Ci tengo a ringraziare Daniela Galliano, Marco Toschi e e tutto il team che mi ha seguito presso la clinica Ivi Italia (Roma) perché ero preoccupata da questa piccola operazione ma mi avete fatto sentire a mio agio e tranquillizzato”. Fuori dagli schemi, anticonformista, appassionata e vera, condividendo la sua attualità privata, Veronica Ferraro appunto sta illuminando una strada, altrimenti buia. Chapeau!

Stefano Mauri