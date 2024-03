Emma Marrone, Regina del Pop ha nell’illustre collega Ornella Vanoni, una grande estimatrice

A precisa domanda, posta dalla giornalista Silvia Fumarola, per il quotidiano La Repubblica: “Chi le piace tra le giovani artiste?” Ornella Vanoni (cantate sublime, iconica) ha risposto: “Emma ha una bella vocalità, riconoscibile, Elodie sta crescendo ma deve trovare una bella canzone; allora farebbe veramente un salto. È talmente bella, grande presenza”. Proprio Emma Marrone, per un post domenicale, in una soleggiata Milano, ecco ha fatto tendenza, scegliendo di indossare una giacca di pelle nera in formato blazer.

La Regina del Pop, nel capoluogo milanese ha lavorato ad alcune sue nuove canzoni e intanto, nel tempo libero, si è concessa un poco di relax. Intanto, la giornalista Francesca Fagnani, in un’intervista ha detto che Emma Marrone non riesce proprio a intervistarla nella sua trasmissione Belve. Mah… se l’artista salentina, dalla voce che graffia, per il momento non si è ancora fatta intervistare dalla brava Fagnani, avrà i suoi motivi, no?

Stefano Mauri