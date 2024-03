Massimiliano Allegri esonerato se la sua Juventus non va in finale di Coppa Italia?

Nelle scorse ore il giornalista sportivo Fabio Ravezzani, direttore dell’emittente Telelombardia, ha dichiarato come la permanenza di Massimiliano Allegri alla Juventus passerebbe anche dall’accesso in finale di Coppa Italia.

Ricordate la recente dichiarazione dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino, il quale in occasione della prima edizione dello Juventus Business Forum aveva detto: “C’è grande fiducia nella squadra e nell’allenatore, tutti insieme stiamo lavorando per raggiungere gli obiettivi della stagione in corso: la qualificazione in Champions League e il raggiungimento della finale di Coppa Italia”. Ebbene, Ravezzani in merito la pensa nel seguente modo: “In sostanza Scanavino pone come obiettivo del club andare in Champions e finale di Coppa Italia. Tradotto: se la Juve elimina la Lazio, Allegri resta. In caso contrario lo esonerano”. Allora, la Juventus affronterà il 2 aprile all’Allianz Stadium l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Lazio, con il ritorno previsto per il 23 aprile allo stadio Olimpico. Il team laziale è allenato dal doppio ex (giocatore e tecnico in seconda di Pirlo, anche se all’epoca avrebbe meritato di fare lui il primo allenatore e Andrea Pirlo il suo secondo, ndr) Igor Tudor, grande trainer.

Stefano Mauri