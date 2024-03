Fedez, intervistato da Francesca Fagnani, a Belve parlerà senza diffide da Chiara Ferragni

Francesca Fagnani quindi torna in televisione martedì 2 aprile su Rai2 in prima serata con Belve. La giornalista ha chiamato così il programma perché, come lei stessa ha dichiarato al Corriere della Sera: “Volevo rappresentare la donna in modo un po’ diverso, non solo vittima, ma anche rivendicativa. Belva per me è un complimento, significa essere ambiziosa, non gregaria”.

L’attesa per l’intervista a Fedez è altissima e la trasmissione non ha ricevuto diffide. Ricordate? Fedez era già stato selezionato per Belve, come ricorda Francesca Fagnani: “Doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, poi dopo i problemi sanremesi è stato bloccato e io dissi pubblicamente che non ero d’accordo con la Rai.

Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo”.

Stefano Mauri