Chiara Ferragni in costume a Dubai. Fedez trasloca a Milano

Mentre Chiara Ferragni non c’è… Fedez trasloca? Eh già… in una storia Instagram il rapper ha mostrato una pila di scatoloni pronti in ascensore a testimoniare che il trasferimento nel nuovo appartamento è in corso.



Ad aiutarlo il padre: “Volevi goderti la pensione pa’? E invece…” scherza Fedez, chiedendogli quanti traslochi abbia fatto nell’ultimo mese: “Quattro o cinque”, risponde lui”.



Intanto Chiara Ferragni è volata a Dubai con i bambini per la Pasqua e finalmente ha postato foto leggere in costume: bentornata Chiara. Per la cronaca, nelle ultime settimane il rapper ha vissuto in un appartamento affittato su Airbnb, come ha mostrato lui stesso in alcune storie Instagram documentando la sua nuova vita da padre separato e scherzando sulla location: “Mi mancherai, soprattutto questo lampadario di design che sembra contenere peli al suo interno”, ha scritto. E poi condividendo la foto di una poltrona colma di vestiti: “Cabina armadio fatta su misura, già mi manchi”.

Stefano Mauri