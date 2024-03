A Marco Materazzi sta antipatica la Juve? Lui non è simpatico agli juventini

“Sanchez? Quella di adesso non è la sua miglior versione, non ha più 25 anni come quando era all’Arsenal o all’Udinese. Non lo criticherò mai per il rigore sbagliato contro l’Atletico Madrid”. Con queste parole ai microfoni de La Tercera, Materazzi ha descritto il momento che sta vivendo l’attaccante cileno. Come al solito l’ex difensore campione del Mondo ha punto anche la Juventus: “E’ stato importante per la Supercoppa che l’Inter ha vinto contro la Juve e da tifoso nerazzurro non amo molto i bianconeri”. Così parlò Marco Materazzi, al quale la Juve non garba. Ma neppure lui era simpatico agli juventini, quindi il gioco delle parti è in parità.

Stefano Mauri